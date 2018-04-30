«كليمكلين»: اللجنة المشتركة مع مصر تبدأ عملها خلال شهور

أكد وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكلين أن جدول زيارته لمصر تضمن اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزيري الاقتصاد والسياحة الذين يعمل معهم ضمن أجندة التعاون، لافتًا إلى أنه سيلتقي أيضًا رئيس مجلس النواب للحديث عن موضوعات قانونية.



ولفت الوزير الأوكراني إلى أنه تم الاتفاق على عمل اللجنة المشتركة للبلدين خلال الشهور القادمة، وأن تكون هناك رؤية وسجل واضح حول النتائج، في ظل السعي نحو مشاركة الوزراء بتلك اللجنة، لإيجاد روابط أيضًا بين رجال الأعمال والشعب في البلدين.



وأشار كليمكين إلى أن هناك أيضًا علاقات شراكة مع الإسكندرية تصل لـ50 عاما، مشيرًا في هذا الصدد إلى الترام الأوكراني الذي تم تطويره، وخبرة بلاده في مجال القطارات، لافتًا إلى أنه تم التطرق إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات، والتسهيلات التي يمكن تقديمها ومستمرون في تقديم التسهيلات، معربًا عن رغبته في تخطي التبادل التجاري إلى المشروعات القومية واللوجستية.