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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:53 ص

البيت الأبيض: ترامب ونتنياهو يبحثان مواجهة النفوذ الإيراني

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
منار أحمد
dostor.org/2150191

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة، وبحثا خلال الاتصال الاتفاق النووي مع إيران والنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وكيفية مواجهته.

وقال البيت الأبيض إن الاتصال جاء في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام بقصف مقرات عسكرية للنظام السوري بريفي حلب وحماة أسفر عن 40 قتيلًا و60 جريحًا منهم 18 من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن ترامب ونتنياهو ناقشا المسألة الإيرانية، وذلك قبل قرار الإدارة الأمريكية البقاء أو ترك الاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015.

كان نتنياهو دعا واشنطن، خلال الفترة الماضية، إلى تبديل أو إلغاء الاتفاق رغم أن غالبية القوى العظمى ترى أنه ضروري لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

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