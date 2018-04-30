السيطرة على حريق هائل بمستشفى برقوقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب بمستشفى برقوقة، التابع لمركز دمنهور بالبحيرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة بالحريق، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العميد جمال ياسين، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى الذى يضم مركز اللجان الطبية لهيئة التأمين الصحى، وعيادات صحة الأسرة.