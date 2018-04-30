طالب يتسبب فى محاكمة 3 مسئولين بالتعليم ببنى سويف

أحالت النيابة الإدارية، مدير عام التعليم الفني، ومدير التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، ومدير مدرسة، للمحاكمة.



وأكد تقرير الاتهام أن "عاطف ح"، مدير مدرسة "حسين ج" الصناعية بنين التابعة لإدارة سمسطا التعليمية، وافق على التحاق الطالب "محمود. ن. ع" بقسم الكهرباء، رغم عدم أحقيته في ذلك، ودون إعادة العرض على رؤسائه بالمديرية، بالمخالفة للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.



وتبين أن "كمال أ"، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف و"مجدي م"، مدير عام التعليم الصناعي قاما بالتأشير بالموافقة على الطلب المقدم من ولي أمر الطالب لقبوله بقسم الكهرباء بالمدرسة، رغم عدم أحقيته، وإصدار تعليمات تخالف القرارات الوزارية بشأن شروط وقواعد التنسيق الواردة في القرارات الوزارية.



انتهى تقرير الاتهام، إلى أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.