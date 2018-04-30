«مكرم»: أسبوع الجاليات فرصة لتعميق العلاقات مع اليونان وقبرص

تنطلق اليوم الإثنين، فعاليات أسبوع الجاليات "إحياء الجذور"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونظيريه اليوناني والقبرصي بمحافظة الإسكندرية، فى إطار توطيد العلاقات بين الشعوب الثلاث



وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية هذا الحدث مشيرة إلى أن أسبوع الجاليات يستهدف تعميق العلاقات التاريخية بين شعوب مصر واليونان وقبرص، وخلق ربط حقيقي ومتواصل بين شعوب هذه الدول والشعب المصري.



وأوضحت "مكرم" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن اليونان وقبرص ومصر تربطهم علاقة تاريخية وطيدة، مشيرة إلى أن أسبوع الجاليات سوف يساعد على تعزيز التقارب بين تلك الشعوب ومصر.



ولفتت إلى أن تلك المبادرة تستهدف ربط الجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش في مصر بأرض الوطن مرة أخرى، فضلُا عن الترويج السياحي لمصر بالتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان.



وأكدت أنه من المقرر أن يتضمن أسبوع الجاليات زيارة لأهم المعالم السياحية بالإسكندرية والقاهرة مثل الأندية القبرصية واليونانية والكنسية القبطية بالإسكندرية وزيارة الأهرامات بالقاهرة وزيارة دير سانت كاترين جنوب سيناء.



ومن المقرر أن تضم الوفود التي ستزور مصر ٧٠ فردًا من الجانب اليوناني، و٥٠ آخرين من الجانب القبرصي الذين كانوا يعيشون بمصر