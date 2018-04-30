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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:51 ص

«هنية»: القرار الوطني الثابت هو استمرار مسيرة العودة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
مروة عنبر
dostor.org/2150184

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بأن هناك مؤامرة بالقضية الفلسطينية، ومركزها مدينة القدس.

وجاءت تصريحات «هنية»، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيعقد اليوم، والذي تقاطعه معظم الفصائل الفلسطينية.

وأضاف «هنية»: «تتضافر الجهود في سباق مع الزمن لبلورة المشروع الذي يهدف لتصفية القضية وإجهاض مشاريع المقاومة بما فيها المقاومة السلمية الشعبية المتمثلة في مسيرة العودة وكسر الحصار».

وأوضح «هنية» أن عددا من أعضاء المجلس الوطني والجبهة الشعبية الفصيل الثاني بالمنظمة رفضوا المشاركة في المؤتمر إلى جانب حماس، والجهاد الإسلامي، ولن يحضروا حفلة التصفيق المتوقعة الليلة في رام الله.

وأكد «هنية» أن القرار الوطني الثابت هو استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وهو امتداد للانتفاضة المباركة.

وأشار «هنية» إلى أن الطريقة التي تتعامل بها السلطة، والإجراءات الانتقامية بحق قطاع غزة تأتي ضمن مخطط مرسوم، وتساءل: «كيف لنا أن نطمئن لهذا الفريق وهو يمارس عقوبات انتقامية ضد الأهالى في القطاع ويشارك في حصار غزة وأهلها».

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