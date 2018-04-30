القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:49 ص

ننشر القواعد والإجراءات الاحترازية لتنظيم التدوال بسوق المال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2150181

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من القواعد والإجراءات الاحترازية الجديدة الخاصة بقواعد المنظمة للتدوال بسوق المال.

وقالت الهيئة إن أولى تلك الخطوات، إيقاف المتعاملين عن الشراء فى حالة مخالفته للقواعد المنظمة بعد إجراء تحقيقات سواء باسمه أو لحساب الغير أو لمصلحة مستفيد آخر سواء بالأصالة أو الوكالة أو غيرها من الآليات المعمول بها فى السوق مع استمرار إيقاف المتعامل فى حالة تحريك الهيئة لدعوى جنائية ولحين إصدار المحكمة لحكمها أو حفظ التحقيق أو التصالح أيهما أقرب فيما لا يتجاوز الـ 6 أشهر.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

غدًا.. بدء صرف سلع مايو التموينية للمواطنين

تأكيدا لانفراد «الدستور».. ضخ 10 مليارات دولار للكشف عن البترول

وزير النقل: 78% من حوادث الطرق بسبب أخطاء بشرية

الصحف الإماراتية: تنظيم الحمدين حوّل قطر إلى خلية إرهابية

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

أول تعليق من «فودافون» على أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

ألبومات الصور

فرق «أولادنا» الصينية والمغربية والأردنية تجوب القاهرة (صور)

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

أول تعليق من «فودافون» على أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة

كشكول

بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وأكاديمية علوم الطيران

فتحي خضير: "قصر العيني" يغطي 11 محافظة في مصر

الأمم المتحدة تمنح "خريجي الأزهر" الصفة الاستشارية الخاصة

القمري: توفير قاعات مخصصة لخوض العملية الانتخابية

بدء اللقاء العلمي الأول للمراكز البحثية بجامعة الأزهر

الأمصار

مصر: العاصفة الترابية متوسطة الشدة وتستمر لـ 3 ساعات

غدا.. عطلة ببورصة العراق بمناسبة عيد العمال

السعودية تبدأ محاكمة شخصين يحملان الجنسية الإسرائيلية بتهمة التجسس

القبض على 3 عناصر من داعش في نينوى

الجيش العربي السوري يتقدم في الحجر الأسود جنوب دمشق

ads
منوعات

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

اكتشاف خفاش اختفى منذ 22 عامًا فى اليابان

مسح بريطاني: الأطفال يشكون من تلوث الهواء بجوار المدارس

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads