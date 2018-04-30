ننشر القواعد والإجراءات الاحترازية لتنظيم التدوال بسوق المال

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من القواعد والإجراءات الاحترازية الجديدة الخاصة بقواعد المنظمة للتدوال بسوق المال.



وقالت الهيئة إن أولى تلك الخطوات، إيقاف المتعاملين عن الشراء فى حالة مخالفته للقواعد المنظمة بعد إجراء تحقيقات سواء باسمه أو لحساب الغير أو لمصلحة مستفيد آخر سواء بالأصالة أو الوكالة أو غيرها من الآليات المعمول بها فى السوق مع استمرار إيقاف المتعامل فى حالة تحريك الهيئة لدعوى جنائية ولحين إصدار المحكمة لحكمها أو حفظ التحقيق أو التصالح أيهما أقرب فيما لا يتجاوز الـ 6 أشهر.