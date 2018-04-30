«الليثي»: «الأهرام للمجمعات» ستشارك في «أهلا رمضان» بتخفيضات 20%

قال إيهاب الليثي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة ستشارك في معرض " أهلا رمضان "، المقام علي أرض المعارض بمدينة نصر، بدءًا من العاشر من مايو المقبل، حتي 17 مايو المقبل، وتصل المساحة الإيجارية التي ستعرض عليها منتجاتها نحو 33 مترًا في المعرض.



وأشار في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن السلع التي سيتم طرحها، وهي اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيهًا، واللحوم المفرومة، بسعر 35 جنيهًا للعبوة نصف الكيلو، وطرح الياميش، والمكسرات، بتخفيضات 20%.