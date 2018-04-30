وزير الخارجية الأوكرانى: ندعم مصر فى مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، إنه علينا أن نستمر لأبعد من العلاقات التجارية بشكل واتفاقيات أكثر وأوسع، والدخول في فرص عديدة للاستثمارات، لافتًا إلى أنه لدينا قصة ناجحة في شركة ناجحة مثل شركة نافتا، ولدينا استثمارات تتخطى ٤٠٠ مليون دولار.



وفيما يتعلق بعدد الطلاب المصريين في أوكرانيا، قال الوزير الأوكراني إن العدد كبير ولديهم الفرص للتعليم الجيد، لافتًا إلى أن هناك العديد من مجالات الفرص لتبادل السائحين، والكثير من الأمور المشتركة الأخرى.



وأكد كليمكين أن مصر هامة ورائدة في الإقليم، ولديها ضمانات أمنية، ونعول على دور مصر الرائد في المنطقة، مشيرًا إلى أنه قد تم ترتيب عدة لقاءات، معربًا عن تطلعه لزيارة شكري في كييف ومعه رجال الأعمال لبحث الرؤى المشتركة بين البلدين.



وأعرب الوزير الأوكراني عن دعم بلاده لمصر في مواجهة الإرهاب الذي لا يمثل تحديًا فقط لدوله ولكنه تحدٍ للجميع ودول العالم، مؤكدًا أن لدينا شعورًا بالحاجة الملحة لمواجهة الإرهاب لذلك لدينا العديد من الاتفاقيات للعمل مع مصر فى المستقبل، فى هذا الشأن.



وأضاف: "نستطيع أن نتغلب على العديد من الصعاب وخلال عدة أسابيع يستطيع المصريون اكتشاف أوكرانيا، وندعم التجارة بين البلدين، وندعم رؤية وعلاقات واضحة مع الجانب المصري ونتطلع لتحقيق نتائج أفضل"، لافتًا إلى أن هناك أيضا ملفًا رياضيًا مختلفًا عن السياسي، داعيًا اللاعبين المصريين المحترفين للمشاركة في الحفل الرياضي الهام ومن ثم يستطيعون المشاركة ما يدعم العلاقات بين البلدين.