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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:41 ص

شرطة أبوظبي: الأنظمة الذكية تضبط 18.640 مركبة منتهية الترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2150170

دعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات إلى ضرورة الالتزام سنويًا بتجديد مركباتهم وتسجيلها في المواعيد المحددة دون تأخير، وذلك بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال إجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق حتى لا يتكبدوا مشقة صيانتها في حال وقوع الحوادث المرورية.

كانت أنظمة شرطة أبوظبي الذكية وأنظمة عين الصقر ضبطت 18.640 مركبة منتهية الترخيص في أسبوعين، منذ بدء تفعيل العمل بها في 15 أبريل الجاري، حيث تم تطبيق المادة 25 ب من قانون السير والمرور بحق تلك المركبات، بالغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.

وأكدت شرطة أبوظبي أنه لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الواقع يثبت فاعلية الضبط المروري كإحدى وسائل الردع لبعض السائقين غير الملتزمين ودافعًا لهم على الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم.

وحثت شرطة أبوظبي المتعاملين إلى الاستفادة من خدمات الترخيص الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية (سهل).

يذكر أن الأنظمة الذكية وبعد تفعيلها على الطرق قامت برصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص، وذلك بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة لها من مختلف جهات الترخيص في الدولة "جميع الأرقام التي تصدر من إدارات الترخيص في الإمارات".

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