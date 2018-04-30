الجيش السوري يقصف «جيب» تسيطر عليه المعارضة قرب حمص

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري بدأ، اليوم الإثنين، قصفا عنيفا لجيب تسيطر عليه المعارضة قرب حمص، فيما يسعى الرئيس بشار الأسد لاستعادة كل المناطق المتبقية التي لا تزال القوات الحكومية تحاصرها.



وأضاف المرصد أن الهجوم تزامن مع عرض التلفزيون السوري لقطات لفتح طرق مؤدية إلى جزء من جيب في جنوب دمشق، احتدم القتال فيه، وذلك حتى يتمكن بعض مقاتلي المعارضة هناك من الانسحاب وفق اتفاق مبرم.



وقال الجيش السوري، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إن صواريخ أصابت قواعد في شمال سوريا واصفة ذلك بأنه "عدوان جديد بصواريخ معادية".



وقال المرصد إن الضربات استهدفت مخبأ للصواريخ، وأسفرت عن مقتل مسلحين إيرانيين وعراقيين.