«القبيسى»: 80 مليار دولار قيمة قطاع صناعة الطيران بالإمارات

قال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في شركة "مبادلة"، إن قطاع صناعة الطيران في الإمارات بلغ 80 مليار دولار، ما يعادل 16% من إجمالي الدخل المحلي للدولة.



وأضاف "القبيسي"، خلال كلمته الرئيسية في حفل افتتاح أعمال "القمة العالمية لصناعة الطيران 2018"، اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أن الإمارات تمتلك أسطولا قويا، متوقعا أن يشهد القطاع نموا رغم التحديات في منطقة الشرق الأوسط.