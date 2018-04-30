«الشركة المصرفية»: توزيع 7.5 مليون جنيه أرباحًا على العاملين

صدقت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية على مقترح توزيعات الأرباح للعام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.



وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الجمعية صدقت على توزيع 7.5 مليون جنيه للعاملين، واحتجاز نحو 61.9 مليون جنيه.



كما اعتمدت الجمعية تكوين احتياطي مخاطر معيار 9 IFRS بنسبة 1% بقيمة 21.3 مليون جنيه، من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافي الربح بعد الضريبة من عام 2017.



وأقرت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ديسمبر 2017، وتقرير مراقب الحسابات عن العام.



ووافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة انعقاد جديدة 2018-2021.



كان البنك اقترح وفقا لبيان سابق توزيع 15 مليون دولار على المساهمين عن أرباح 2017.



كان بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قال إنه تم تكوين نحو 21.3 مليون دولار كاحتياطي مخاطر معيار IFRS9، وفقًا لمتطلبات البنك المركزي المصري.



وبعد الإفصاح عن قرارات العمومية، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 10:20 من جلسة تداول اليوم.



يُشار إلى أن البنك حقق أرباحًا بلغت 36.4 مليون دولار خلال العام المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 48.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2016.



وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال 2017 إلى 482.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 631.1 مليون دولار في 2016.



ويبلغ رأسمال البنك 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم.