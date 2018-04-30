«أوفيلا»: لم أتلق أية رسائل من مانيلا توجب على جاليتنا المغادرة

أكد سفير الفلبين لدى الكويت، ريناتو بيدرو أوفيلا، أنه لم يتلق أية رسالة من مانيلا حتى الآن توجب على الرعايا الفلبينيين مغادرة الأراضي الكويتية، موضحًا أن الأمر يتعلق برغبة العاملين أنفسهم خاصة من لديهم عقود عمل سارية.



وقال «أوفيلا»، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين: «إن الحكومة الفلبينية لم تسلم السفارة الكويتية في مانيلا أي قرار يحظر إرسال عمالتها إلى الكويت»، مستندًا إلى تصريح وزير العمل الفلبيني الذي أكد فيه أن حظر عمل الفلبينيين في الكويت ليس دائمًا.



وأشار سفير الفلبين لدى الكويت إلى أن قرار مانيلا النهائي بخصوص هذا الموضوع سيصدر قريبا وسيتم إرساله رسميًا إلى سفارة الكويت في مانيلا.



وعن عدم تسليم الحكومة الكويتية أسماء المطلوبين المتورطين في اختطاف عاملات المنازل، أجاب سفير الفلبين: «لم يصلني من بلادي أية تعليمات بهذا الخصوص ولا أستطيع أن أصرح بشيء حول هذا الموضوع ما لم يصل إليّ تكليف صريح من مانيلا»، مشيرًا إلى أنه سيغادر الكويت بعد غد الأربعاء وذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية بأنه أصبح شخصًا غير مرغوب به على الأراضي الكويتية.



وكان الرئيس الفلبيني رود ريجو دوتيرتي، قد أعلن أمس الأحد، حظر إرسال الفلبينيين للعمل في الكويت بشكل كامل ولاسيما العمالة المنزلية، مناشدًا الفلبينيين العاملين بالكويت اتخاذ قرارات بالعودة بالإضافة إلى تأكيده إلغاء زيارته التي كانت مقررة بداية الشهر المقبل إلى الكويت وكذلك عدم توقيع مذكرة لتفاهم بين البلدين بشأن العمالة.



يذكر أن وزارة الخارجية الكويتية كانت قد أعلنت في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي أنها أبلغت السفير الفلبيني لدى الكويت بأنه شخص غير مقبول به وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، موضحة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور والذي وصل بالفعل إلى الكويت يوم الخميس الماضي.



وجددت الخارجية الكويتية، في البيان، رفضها واستنكارها التامين لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرين قاموا بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدولة وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في الكويت.