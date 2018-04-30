«شكري»: مصر تعمل على زيادة الاستثمارات والسياحة الأوكرانية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن لقائه مع نظيره الأوكراني تناول تعزيز العلاقات الثنائية واكتشاف المزيد من مجالات التعاون، واستغلال الأطر المشتركة لزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات الأوكرانية.



ووجه شكري الشكر للوزير الأوكراني لتشجيع الأوكرانيين على السياحة في مصر، وطمأنة السائحين للتوجه نحو مصر للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهود كبير لتأمين المقاصد السياحية.



وأوضح أن مصر تتعهد بتوفير 100% جهد للزائرين من الدول المختلفة ومنها الأوكرانيين، لافتًا إلى أن مصر تبذل جهد بفضل الجيش والشرطة حتى تظل السياحة آمنه.



وأشاد شكري بتعديل إرشادات السياحة الأوكرانية لمصر، لافتًا إلى أنه في السنوات الماضية، كان هناك أعداد هائلة من السياح الأوكرانيين في مصر.



ووجه الوزير الأوكراني الدعوة لنظيره المصري لزيارة كييف، حيث تم الاتفاق على زيادة وتيره اللقاءات ع مستوى كبار المسئولين بشكل دوري.