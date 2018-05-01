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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:52 ص

ننشر خطة الدولة لمواجهة تسريبات «الثانوية العامة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريم محمود
dostor.org/2150147

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اتخاذ الإجراءات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والمقرر بدايتها فى يونيو المقبل، وبدأت الوزارة فى مواجهة التسريبات التي من الممكن حدوثها أثناء الامتحانات، ولكنها اتمنعت منذ تولي الجهات السيادية طباعة الامتحانات، وتم القضاء حينها على الشخصية المجهولة التي تُدعى «شاومينج» والتي تقوم بتداول أوراق الامتحانات عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وتكشف «الدستور» خلال السطور التالية، أهم الآليات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لمواجهة التسريبات، حيث كشفت مصادر بديوان عام الوزارة عن أن قطاع التعليم العام برئاسة الدكتور رضا حجازي، سيبدأ فى نقل كراسات امتحانات «البوكليت» الثانوية العامة، مع بداية الشهر المقبل إلى المطابع السيادية المسئولة عن صندقة كراسات الامتحانات في مختلف المواد التي يتم طباعتها بها، تمهيدًا لتسليمها إلى مراكز توزيع الأسئلة؛ كي يتم توزيعها على لجان الامتحانات وفقا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم بالتعاون مع الجهات الأمنية المكلفة بتأمين أعمال الثانوية العامة التي ستنطلق يوم 3 يونيو المقبل.

وأكدت المصادر لـ"الدستور" أن تلك الصناديق مصممة بشكل يمنع فتحها إلا وفق الإجراءات المتفق عليها أمنيًا وقانونيًا، وبما يتناسب مع حجم كراسات الامتحانات المدمجة مع كراسات الإجابة ذات الحجم الكبير نسبيًا كما أنها مزودة بأرقام سرية لفتحها.

وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتعاون مع الجهات المعنية لغلق جميع الصفحات التي تعمل على تداول الغش الإلكتروني أثناء الامتحانات.

من جانبه، وجه الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، بأهمية الالتزام بجميع التعليمات الخاصة بأعمال امتحان الثانوية العامة، والتأكيد على مجموعة نقاط لجميع المديريات منها توقيع برتوكولات تعاون مع كل من (مديرية الأمن – الصحة - التموين - الكهرباء والطاقة)، وحضور اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وعرض الملامح العامة لخطة الاستعداد لعقد امتحان الثانوية العامة، وعرض الاحتياجات اللازمة لعقد الامتحان، والتنسيق مع الحاكم العسكري (بالنسبة للمحافظات الحدودية) لتأمين إجراءات سير الامتحان، والانتهاء من تجهيز وصيانة الصناديق المخصصة لصندقة كراسات الامتحان وفق الأعداد المطلوبة والمحددة بالخطاب المرسل إلى المديريات في هذا الشأن من الإدارة العامة للامتحانات بتاريخ 442018، والإشراف الشخصي على إجراءات تأمين مقر المركز الخاص بكراسات الامتحان من حيث الشبابيك، والأبواب الحديدية، ووجود أكثر من غرفة مؤمنة لاحتواء أعداد الصناديق الخاصة بكل مديرية.

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