«عرفات»: نسبة الحوادث انخفضت إلى ٧٧٪‏

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن نسبة الحوادث انخفضت خلال 2016 إلى 77%، ما أدى لانخفاض الوفيات لنسبة 35%، بفضل الطرق الجديدة وسيكون هناك انخفاض أكثر بعد الانتهاء من الطرق.



وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بورشة العمل، إن الأخطاء البشرية هى المتسبب الأول وراء أغلب الحوادث التى تقع على الطرق.



جاء ذلك خلال ورشة عمل بخصوص مبادرة الحد من حوادث الطرق الناتجة عن اضطرابات النوم تحت عنوان "سلامة نومك أمان لطريقك"، بحضور واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.



ويشارك فى ورشة العمل وفود من جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل وشركات القطاع الخاص العاملة فى نقل الركاب، تحت إشراف وزارة النقل وجمعيات نقل البضائع، وشركات القطاع العام والخاص العاملة فى نقل البضائع.