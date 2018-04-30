المفتى: نحتاج لوحدة الصف لمواجهة الإرهاب

أكد الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية – على الحاجة لوحدة الصف والهدف لتحقيق التنمية المنشودة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ونشر الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة جماعات وقوى الشر والظلام والإرهاب التي تسيء للإسلام وهو براء من أفعالهم وقتلهم.



جاء ذلك في بيان لمفتي الجمهورية اليوم الإثنين بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، مهنئًا الشعب المصري والشعوب الإسلامية والعربية بتلك المناسبة.



وأوضح مفتي الجمهورية، أن ذكرى ليلة النصف من شعبان وهي ذكرى تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام "تبعث برسالة وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تحيط بالأمة في وقتنا الراهن".



وأضاف مفتي الجمهورية أن شهر شعبان له فضل كبير عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن ليلة النصف من شعبان لها فضائل عظيمة أوردتها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع المسلمون في كافة العصور والأزمان منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى وقتنا هذا، على أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة طيبة كريمة فاضلة، لها منزلتها العظيمة عند المولى عز وجل.

