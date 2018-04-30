رسميًا.. ترشيح زعيم المعارضة لرئاسة وزراء أرمينيا

رشّح حزب "يلك" المعارض زعيم حملة الاحتجاجات في أرمينيا نيكول باشينيان رسميا لرئاسة الوزراء.



وقال أحد أعضاء الحزب أرارات ميرزويان - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - "إن الحزب اقترح ترشيح باشينيان لمنصب رئيس الوزراء، واليوم سيعقد لقاءات مع الفصائل الثلاثة الأخرى في البرلمان، بما في ذلك الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا ".



وعبر ميرزويان عن ثقته في أن جميع المشرعين القلقين بشأن مصير البلاد سيصوتون لصالح الباشينيان.



ومن المقرر أن يجري البرلمان الأرمني تصويتا لاختيار رئيس وزراء جديد غدا الثلاثاء.

وفي وقت سابق أعلن الحزب الجمهوري - الذي يتمتع بأغلبية مطلقة من المقاعد البرلمانية (58 مقعدا من أصل 105) - أنه لن يقدم مرشحا له لرئاسة الوزراء.



ويعتبر باشينيان أنه يملك "تفويضا شعبيا" ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بعد أن نجحت حملة الاحتجاجات الحاشدة التي نظمها وتزعمها منذ أسابيع، في إرغام رئيس الوزراء السابق سيرج سركيسيان على تقديم استقالته في 23 أبريل الجاري.