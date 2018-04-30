وزير النقل: 78% من حوادث الطرق بسبب أخطاء بشرية

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن 33% من حوادث الطرق تأتى بسبب اضطرابات النوم لدى سائقي المركبات على الطرق.



وأضاف عرفات أن 78% من حوادث الطرق تكون نتيجة أخطاء بشرية.



وأكد أن المشروع القومى للطرق ساهم فى تقليل حوادث الطرق، لافتا إلى أن جزء من الحوادث يقع بسبب الصيانة الدورية للمركبة.



جاء ذلك خلال ورشة عمل بخصوص مبادرة الحد من حوادث الطرق الناتجة عن اضطرابات النوم تحت عنوان "سلامة نومك أمان لطريقك"، بحضور واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.



ويشارك فى ورشة العمل وفود من جميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل وشركات القطاع الخاص العاملة فى نقل الركاب، تحت إشراف وزارة النقل وجمعيات نقل البضائع، وشركات القطاع العام والخاص العاملة فى نقل البضائع.