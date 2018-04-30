القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
فن
الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:18 ص

«osn» تتعاقد على عرض «عزمى وأشجان» في رمضان

إيمى سمير غانم، وحسن
"إيمى سمير غانم، وحسن الرداد"
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2149968

حصلت قناة "OSN" على حق عرض مسلسل "عزمي وأشجان"، بالتزامن مع عرضه بشكل حصري على قناة النهار الفضائية، خلال موسم رمضان المقبل.

ويجسِّد كلا من "إيمى سمير غانم، وحسن الرداد" ضمن أحداث المسلسل، دوري "نصابين"، يخططان دائمًا لتنفيذ عمليات النصب، إذ كوَّنا عصابة ومعهما الفنانة نسرين أمين، ويكتشف أحد الأشخاص حقيقتهم؛ ليعاقب حسن الرداد ونسرين أمين، ويعلقهما على السطوح ويطلب منهما إعادة ما أخذاه منه، وتفلت إيمى من العقاب، وتعود مرة أخرى لتخطط لعملية نصب جديدة، وهكذا تدور أحداث العمل في إطار كوميدى ساخر بين حسن وإيمى، وباقى الممثلين.

مسلسل "عزمى وأشجان" بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، والفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

النيابة تستدعي زوجة تاجر الموبيليا المقتول في المرج

تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-4-2018

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

ارتفاع ضحايا التفجيرين فى كابول إلى 66 قتيلًا وجريحًا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

فرق «أولادنا» الصينية والمغربية والأردنية تجوب القاهرة (صور)

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

أباظة: مناهج كليات التربية لم يتم تطويرها منذ أعمارنا

مجلس جامعة عين شمس يحتفل بحصول الجامعة على 4 نجوم في تصنيف QS العالمي

اليوم .. علوم القاهرة تحتفل بخريجي دفعة 2017 وتكرم أساتذتها الرواد

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الأمصار

الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين فلسطينيين

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية

مقتل قائدين من ميليشيات الحوثي الإيرانية

أبرز ما جاء في الصحف الأردنية الاثنين

أبرز ما جاء في الصحف الليبية الاثنين

ads
منوعات

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

اكتشاف خفاش اختفى منذ 22 عامًا فى اليابان

مسح بريطاني: الأطفال يشكون من تلوث الهواء بجوار المدارس

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads