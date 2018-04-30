«osn» تتعاقد على عرض «عزمى وأشجان» في رمضان

حصلت قناة "OSN" على حق عرض مسلسل "عزمي وأشجان"، بالتزامن مع عرضه بشكل حصري على قناة النهار الفضائية، خلال موسم رمضان المقبل.



ويجسِّد كلا من "إيمى سمير غانم، وحسن الرداد" ضمن أحداث المسلسل، دوري "نصابين"، يخططان دائمًا لتنفيذ عمليات النصب، إذ كوَّنا عصابة ومعهما الفنانة نسرين أمين، ويكتشف أحد الأشخاص حقيقتهم؛ ليعاقب حسن الرداد ونسرين أمين، ويعلقهما على السطوح ويطلب منهما إعادة ما أخذاه منه، وتفلت إيمى من العقاب، وتعود مرة أخرى لتخطط لعملية نصب جديدة، وهكذا تدور أحداث العمل في إطار كوميدى ساخر بين حسن وإيمى، وباقى الممثلين.



مسلسل "عزمى وأشجان" بطولة حسن الرداد، وإيمى سمير غانم، والفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى.