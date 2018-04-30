«نادال» يتربع على عرش لاعبي التنس للأسبوع الخامس

حافظ الإسباني رافائيل نادال، على تربعه على صدارة جدول التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، اليوم الإثنين، للأسبوع الخامس على التوالي.



وواصل "نادال" تألقه رغم صعوبة مهمة الحفاظ على القمة، باحتفاظه بلقب بطولة برشلونة المقامة على الملاعب الترابية، بالفوز في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بواقع 6-2 و6-1.



ولم تشهد المراكز الـ 10 الأولى في تصنيف الرجال أي تغييرات، بينما صعد تسيتسيباس البالغ من العمر 19 عامًا، 19 مركزًا ليحل في التصنيف الـ 44.



وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف:

1- الإسباني رافائيل نادال.

2- السويسري روجر فيدرير.

3- الألماني ألكسندر زفيريف.

4- الكرواتي مارين شيليتش.

5- البلغاري جريجور ديميتروف.

6- الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو.

7- النمساوي دومينيك ثيم.

8- الجنوب أفريقي كيفن أندرسون.

9- الأمريكي جون إيسنر.

10- البلجيكي ديفيد جوفين.

