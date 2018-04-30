اليوم.. معهد ناصر يستضيف المؤتمر العلمي الأول في «مكافحة العدوى»

يستضيف معهد ناصر، اليوم، المؤتمر العلمي الأول في مجال مكافحة العدوى، الذى تنظمه أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويعقد تحت رعاية الدكتور، أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



من جانبه، قال الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المؤتمر سيضم نخبة من أساتذة الطب العاملين في مجال مكافحة العدوى.



كما سيتم إلقاء محاضرات علمية عن عوامل الخطورة والترصد والحزم الوقائية، ومنع انتشار العدوى بالإضافة إلى ورش عمل عن غسيل الأيدي والواقيات الشخصية.



وأكد، أن وزارة الصحة والسكان لا تتوانى عن السير بخطوات حقيقية نحو كل ما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري، وذلك من أجل مواكبة التطور والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.



جدير بالذكر، أن المؤتمر سيعقد في قاعة الاجتماعات الكبرى بمعهد ناصر.