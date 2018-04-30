القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:12 ص

«حماية الطبيعة»: ورشة عمل عن إعداد تقرير «التنوع البيولوجي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2149949

قال رئيس قطاع حماية الطبيعة الدكتور أحمد سلامة، إن القطاع عقد بجهاز شئون البيئة ورشة عمل عن أطر إعداد التقرير السادس للتنوع البيولوجي، في إطار استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي، بحضور الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية والجامعات والمراكز البحثية والمجتمع المدني.

وأضاف "سلامة" - في تصريح اليوم الإثنين - أن "ورشة العمل ركزت على إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي والتعريف باتفاقية التنوع البيولوجي وأهميتها والخطة الاستراتيجية الدولية؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى العمل على ربط حماية التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة والقضايا ذات الصلة مع ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التخطيط المكاني للثروات والمحميات الطبيعية والاستفادة في ربط التنوع البيولوجي والبيئات الهامة بالخرائط والبيانات الرقمية في تحديد البيئات الهامة للتنوع البيولوجي وأولوياتها".

من جهته، أوضح مستشار الوزير للتنوع البيولوجي الدكتور مصطفى فودة، أن هذا التقرير سيتم مشاركته بالاستعراض النهائي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي والتي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر الأطراف الـ15 عام 2020، بالإضافة إلى الإصدار الخامس من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي والتحليلات ذات الصلة.

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