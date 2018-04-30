القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
عالم
الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:07 ص

إسماعيل هنية يلقي كلمة قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
مروة عنبر
dostor.org/2149940

يلقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، كلمة حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب «هنية» في بيان له، بأن الكلمة ستكون اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المكتب السياسي للحركة غرب قطاع غزة.

وتنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الفصائلي الواسع لعقدها دون توافق وطني.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى

منذ 4 أيام

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

النيابة تستدعي زوجة تاجر الموبيليا المقتول في المرج

تعرف على أسعار الذهب اليوم الإثنين 30-4-2018

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

ارتفاع ضحايا التفجيرين فى كابول إلى 66 قتيلًا وجريحًا

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

فرق «أولادنا» الصينية والمغربية والأردنية تجوب القاهرة (صور)

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

أباظة: مناهج كليات التربية لم يتم تطويرها منذ أعمارنا

مجلس جامعة عين شمس يحتفل بحصول الجامعة على 4 نجوم في تصنيف QS العالمي

اليوم .. علوم القاهرة تحتفل بخريجي دفعة 2017 وتكرم أساتذتها الرواد

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الأمصار

الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين فلسطينيين

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة الغربية

مقتل قائدين من ميليشيات الحوثي الإيرانية

أبرز ما جاء في الصحف الأردنية الاثنين

أبرز ما جاء في الصحف الليبية الاثنين

ads
منوعات

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

اكتشاف خفاش اختفى منذ 22 عامًا فى اليابان

مسح بريطاني: الأطفال يشكون من تلوث الهواء بجوار المدارس

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads