إسماعيل هنية يلقي كلمة قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

يلقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، كلمة حول انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مكتب «هنية» في بيان له، بأن الكلمة ستكون اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المكتب السياسي للحركة غرب قطاع غزة.



وتنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، رغم الرفض الفصائلي الواسع لعقدها دون توافق وطني.