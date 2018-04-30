«المهدي»: الربط الكهربائي مع مصر يحقق الاستفادة القصوى للبلدين

أكد الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير تنمية الموارد البشرية في السودان، أن مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان لتبادل قدرات 220 ألف فولت كيلوات، يأتي في إطار تبادل الخبرات والثروات الطبيعية بين البلدين، للوصول إلي الاستفادة القصوى من هذا الهبات للتحقيق مصلحة الشعبين.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المطلوب الآن حول تطور العلاقات بين البلدين أن تسلك هذا الاتجاه في التعاون المثمر، لتحقيق الاستفادة من الطاقات المتوافرة والثروات الموجودة في باطن الأرض وظاهرها، موضحًا أن هناك لجنة عمل مشتركة بين البلدين تعمل علي تنسيق دخول المشروع حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.



وأشار إلى أن العلاقة بين الشعوب لا تربطها العلاقات السياسية، وما بين مصر والسودان علاقات تاريخية جغرافية وطبيعية، باعتبار أن شريان الحياة –نهر النيل- يجري من السودان إلي مصر ويغذي الشعبين ويدعم الإنتاج في البلدين، مؤكدا أن الأمة العربية أمة شعبة تشكل نصف الحاضر وكل المستقبل، والشباب هم من يقودون المستقبل، لذلك كان لزامًا علينا تشجيع ثقافة العمل الحر الذي هو أكير إنتاجًا، والدول العربية في حاجه للمنتجين والإنتاج وهذا لن يتم إلا باستهداف تلك الفئة الشابة من خلال تحفيزهم وتطوير قدراتهم وبنائها.



وكان المهندس موسى أبوالقاسم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء في بالسودان، أكد جاهزية الدراسات المتصلة بالجوانب الفنية لمسار الخط الناقل للطاقة الكهربائية في مشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسودان، متوقعًا اكتمال الربط فى غضون 4 أشهر-بحسب تصريحات صحفيه له-.



وكان المهندس أسامة عسران نايب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، رأس الوفد المصري في اجتماع الخرطوم، الأسبوع الماضي، والتي شهد بحث الجداول الزمنية للمراحل التنفيذية، وآليات تبادل الخبرات فى مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للكهرباء بين مصر والسودان، بهدف استيعاب السعات الأكبر كهربائيًا بين البلدين.