القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:06 ص

«الفلاحين»: سيناء ستصبح سلة غذاء لمصر والدول المجاورة

حسين عبد الرحمن ابو
حسين عبد الرحمن ابو صدام النقيب
عبد الناصر محمد
dostor.org/2149936

أكد حسين عبد الرحمن ابو صدام النقيب العام للفلاحين أن سيناء ستصبح سلة مصر للغذاء والدول المحيطة من خلال الصادرات الزراعية لوقوعها بين قارتين وبحرين، كما أنه يوجد على أرضها جميع مناحي الحياة ومنها الزراعة والسياحة والصناعة لوجود أهم المناجم بها كما أنها أرض زراعية بكر وتقع على قناة السويس وموانئ بحرية وفي طريقها لجميع الأسواق العالمية والموانئ تصديرية.

وأشار في تصريحات لـ " الدستور" إلى أن أراضي سيناء تجود بها زراعة الموالح والرمان والخوخ والمشمش والمكسرات، كما أن منطقة العريش وما حولها أجود الأراضي الزراعية الخصبة، كما أن أراضي سيناء تحل مشاكل الزحام السكاني في المحافظات المجاورة كالإسماعيلية والسويس والشرقية.

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