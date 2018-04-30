القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 10:05 ص

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2149933

تمكن علماء من ابتكار لصقة تحوي أوكسيد النتريك الذي يساعد في سرعة التآم الجروح، وباشروا في اختبارها على المرضى الذين يعانون من تقرحات في أرجلهم.

وتفرز اللصقة الفريدة غاز أكسيد النتريك، ما يؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية، وهذا بدوره يزيد من كمية الدم المتدفق إلى الأنسجة المتضررة، لتزداد بذلك كمية الأكسجين، ما يحفز نمو أنسجة سليمة.

واختبرت اللصقة التي منحت اسم "EDX110" في بريطانيا على مرضى السكري الذين يعانون من تقرحات في أقدامهم.

وبينت نتائج الاختبار، أن اللصقة تشفي هذه التقرحات مقارنة باللفافات المستخدمة حاليا، ويأمل مبتكروها في أن تخفض عدد عمليات بتر أطراف مرضى السكري التي تصل في بريطانيا إلى 130 عملية في الأسبوع.

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