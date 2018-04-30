أرباح «أوراسكوم للاتصالات» تتراجع 44% فى 2017

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، خلال 2017، تراجع أرباحها بنسبة 44% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الإثنين، أنها حققت أرباحًا بلغت 606.14 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.



وارتفع دخل الشركة خلال العام الماضي إلى 765.9 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 68.12 مليون جنيه في 2016.



وتحولت الشركة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، حيث بلغت أرباحها نحو 296.7 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 59.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة.