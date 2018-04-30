الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



واعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال مداهمات في مدينة نابلس والقرى المجاورة شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان في شارع تل أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني بالقدم، واعتقلت شابا اخر.



كما اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أسيرين المحررين، واعتقال أخر في بلدة بيت دجن شرق نابلس.