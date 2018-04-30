السلطات الأمريكية تخلي مكتبة حرم جامعي بسبب «دوريان»

أخلت السلطات الأمريكية مكتبة معهد رويال ميلبورن للتكنولوجيا بسبب الاشتباه في تسرب مادة كيميائية، إلا أنهم اكتشفوا بعد الفحص أنها كانت بسبب فاكهة "دوريان" أكثر الفواكه كريهة الرائحة في العالم.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن فرقة مكافحة الإطفاء في ملبورن تلقت تنبيهًا بشأن خطر كيميائي، وقالت إدارة الإطفاء إن رائحة الغاز انتشرت في مكتبة الحرم الجامعي، وتم إرسال فريق مواد خطرة إلى الموقع للتحقيق في "المواد الكيميائية الخطرة المحتملة" المخزنة في المبنى.



ووسط مخاوف من تسرب غاز، قامت الشرطة بإجلاء حوالي 500 طالب ومعلمة من المكتبة.



وبعد بحث شامل، حدد رجال الإطفاء أن الرائحة لم تكن غازًا كيميائيًا، بل رائحة ناتجًة من فاكهة دوريان متعفنة، وهو ثمرة لاذعة للغاية تركت متعفنة في خزانة وانتشرت الرائحة عن طريق نظام التهوية في المبني.



وتحظى فاكهة "دوريان" بشعبية في العديد من أنحاء العالم، وخاصة في جنوب شرق آسيا، ولكن نادرا ما تؤكل في الولايات المتحدة.