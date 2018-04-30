القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:53 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2149833

أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة في ساعات الصباح الباكر، وصوب مواطنين ومزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب صيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات.

ويأتي إطلاق النار بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال قتل 3 فلسطينيين واعتقال 2 بداعي محاولتهم التسلل عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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