ارتفاع ضحايا التفجيرين في كابول إلى 66 قتيلًا وجريحًا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين اللذين وقعا في منطقة شاش دارك بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية بكابول إلى 26 قتيلا على الأقل وإصابة 40 آخرين.



وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن هجومين نفذ أحدهما انتحاري على دراجة نارية، صباح اليوم، في كابول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية، وأن عملية انتحارية ثانية استهدفت صحفيين هرعوا إلى موقع الاعتداء الأول قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية " إن جميع الضحايا مدنيون ".



وتأتي الانفجارات بعد أسبوع من وقوع تفجير في مركز لتسجيل الناخبين في غرب المدينة، أدى إلى مقتل 60 شخصا.