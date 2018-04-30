القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:03 ص

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
عالم
الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:50 ص

القوات الأوكرانية توثق 47 حالة قصف على مواقعها في دونباس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2149829

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 47 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسفر عن إصابة جنديين أوكرانيين.

وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس - في بيان نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية جرى انتهاك للهدنة وتم تسجيل 47 حالة قصف على المواقع العسكرية الأوكرانية ".

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة للأعمال القتالية أصيب أحد الجنود بجروح وتعرض جندي آخر لإصابة قتالية، وتم نقلهما إلى المستشفى".

وأضاف البيان أنه في اتجاه لوهانسك استخدمت، في القصف، مدفعية من عيار 122 ملم ومدافع من طراز "هاون" عيار 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة خفيفة، وأوضح أنه في اتجاه دونيتسك أطلقت النيران باستخدام قذائف من طراز "هاون" عيار 82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة ونظام صاروخي مضاد للدبابات وأسلحة خفيفة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد الضحايا الـ 10 آلاف مدني.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى

منذ حوالي 10 ساعات

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي

منذ يوم

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين

الآن

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

مصر توثق علاقاتها مع جيرانها بـ«العودة إلى الجذور»

ليبيا: مسلحون ملثمون يعتقلون رئيس جائزة سبتموس

«التعاونيات الزراعية»: توريد 80% من محصول القمح قبل شهر رمضان

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

ألبومات الصور

«شجرة و2 ليمون».. ماذا يخبئ ترامب لـ«ماكرون»؟

رعد وأمطار ورياح محملة بالأتربة تجتاح الفرافرة (صور)

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسى أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

كشكول

١٨ ألف طالب يؤدون امتحانات الشفهي بكلية التجارة بالأزهر

أزمة في امتحان التربية الإسلامية بإدارة نجح حمادي التعليمية

الجيوشي: ندب ٣٦ الف معلم للتصحيح بالدبلومات الفنية

دشنا التعليمية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

"جروب المدارس الرسمية" نريد مساواة المتميز واللغات بالنظام التعليمي الجديد

الأمصار

حدث في مثل هذا اليوم

مدير تعليم جدة يدشن الشعار الجديد لإدارة الإعلام التربوي

النقابات المغربية تتجهز للفت انتباه الحكومة للعمال في الأول من مايو

استخدام القهوة كبديل طبيعي للشامبو

مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود المكسيكية الأمريكية

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads