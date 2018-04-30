القوات الأوكرانية توثق 47 حالة قصف على مواقعها في دونباس

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 47 مرة خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسفر عن إصابة جنديين أوكرانيين.



وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية الأوكرانية في دونباس - في بيان نشرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية جرى انتهاك للهدنة وتم تسجيل 47 حالة قصف على المواقع العسكرية الأوكرانية ".



وأشار البيان إلى أنه "نتيجة للأعمال القتالية أصيب أحد الجنود بجروح وتعرض جندي آخر لإصابة قتالية، وتم نقلهما إلى المستشفى".



وأضاف البيان أنه في اتجاه لوهانسك استخدمت، في القصف، مدفعية من عيار 122 ملم ومدافع من طراز "هاون" عيار 82 ملم وقاذفات قنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات وأسلحة خفيفة، وأوضح أنه في اتجاه دونيتسك أطلقت النيران باستخدام قذائف من طراز "هاون" عيار 82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ثقيلة ونظام صاروخي مضاد للدبابات وأسلحة خفيفة.



يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد تجاوز عدد الضحايا الـ 10 آلاف مدني.