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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:49 ص

اليوم.. انطلاق أعمال المجلس الوطني الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
dostor.org/2149827

تنطلق اليوم، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل كل الإجراءات على الأرض وخصوصا في القدس، بمشاركة وحضور وفود عربية ودولية، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل من مختلف الساحات التي يتواجد أبناء الشعب الفلسطيني فيها.

وتتواصل أعمال المجلس الوطني 4 أيام، تحت عنوان "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"، الذي سينعقد برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الحالي.

وامتنعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كعضو في منظمة التحرير من المشاركة في المؤتمر، فيما رفضت حركتا حماس والجهاد الحضور.

وكان المجلس قد عقد دورته الـ 22 السابقة في 2782009.

ووصل عدد الأعضاء للوطني الذين وصلوا من الخارج أكثر من 200 حتى مساء أمس الأحد، إضافة للعسكريين وأعضاء التنظيم والمنظمات الشعبية.

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