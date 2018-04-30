القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:43 ص

استعدادات خاصة لبايرن ميونخ قبل موقعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2149823

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن نادي بايرن ميونخ أجرى بعض التحضيرات الخاصة، قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الإسباني غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن الفريق البافاري قرر التواجد في فندق مختلف هذا العام عن الفندق الذي أقام به الفريق الموسم الماضي، حيث يتواجد الفندق الجديد بالقرب من وسط المدينة.

وأضافت أن "يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ قام بتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح عقب المران".

وأشارت إلى أن روبرت ليفاندوفسكي، ومارتينيز وخاميس رودريجيز أضاعوا التسديدات، بينما سجل الثنائي فرانك ريبيري وديفيد ألابا.

ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ - الذي حسم لقب البوندسليجا - مرانا آخر اليوم الاثنين من أجل الاستعداد للقاء الغد، حيث يسعى لتعويض الهزيمة ذهابا على ملعبه بنتيجة 1-2.

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