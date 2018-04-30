حظك اليوم.. برج العذراء: تستريح من ضغوط العمل

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين الموافق 30 أبريل، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا:

تكون متفائلًا بالأفضل وتسعى لتعزيز العلاقات، وتقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة وتتوصل معها إلى نتائج مشجعة جدًا.



عاطفيًا:

العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.



صحيًا:

تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضيًا عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجابًا على وضعك الصحي.