الأربعاء.. قبول طلبات واختبار 610 راغبين في العمل بالعاصمة الإدارية

تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، وحتى استيفاء جميع فرص العمل المطلوبة في اختبار 610 راغبين في العمل على 10 مهن بـشركة للمقاولات والتوريدات العمومية، للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة برواتب تتراوح بين 2500 إلى 3500 جنيه بخلاف المزايا الأخرى.



وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة في بيان اليوم أن المهن المطلوبة بصفه مبدئية 300 حداد، ونجار مسلح، وعامل خرسانه ومساعدين، و100 بناء، ومحارة، و60 سباكا، ولحاما، و150 عاملا عاديا، ومدة الخبرة 5 سنوات بدون مؤهل دراسي، بحيث يكون المتقدم ماهرا في مهنته، والسن من 20 إلي 45 سنة.



وأوضح أن ساعات العمل والإضافي طبقا لقانون العمل، وتقدم الشركة 3 وجبات يوميا، ومبيتا مجهزا بأسرة، ووسائل للترفيه، فضلا عن التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، والتأمين ضد مخاطر العمل، والتأمين على الحياة، وسيارات مجهزة للنقل، وطبيبا مقيما في السكن، وسيارة إسعاف تعمل 24 ساعة، بالإضافة إلى أمن وحراسة بموقع العمل.



وقال إن تقديم الطلبات والاختبارات تبدأ من بعد غد "الأربعاء" من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، بوجود مسئولين من الشركة لعمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.



والتقى الوزير بمكتبة بديوان عام الوزارة بالمدير المسئول بالشركة الطالبة للعمالة، مؤكدا ضرورة زيارة المرتبات سنويا، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، والالتزام بقواعد وشروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.