منتخب مصر للسيدات فى تنس الطاولة يخسر مباراتين ببطولة العالم

تلقى منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة خسارتين فى الدور التمهيدي لبطولة العالم للفرق التي بدأت فعالياتها أمس الأحد بمدينة هالمستاد السويدية وتستمر حتى 6 مايو لمقبل، حيث خسر المنتخب أولا أمام نظيره المجرى بنتيجة 0-3 وبنفس النتيجة أمام نظيره اليابانى.



ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة فى الدور التمهيدى اليوم الاثنين حيث يلتقي مع منتخب الولايات المتحدة الذى خسر مباراتيه أمام كل من النمسا وأوكرانيا بنتيجة 0-3 فى المرتين.



ويشارك منتخب مصر فى البطولة ضمن المجموعة الثانية من الدور التمهيدي والتى تضم منتخبات اليابان، المجر، النمسا، أوكرانيا، أمريكا.



يمثل منتخب مصر للسيدات اللاعبات: دينا مشرف، فرح عبد العزيز، جليلة ناصر، يسرا حلمى وريم العراقى.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال اليوم الاثنين مباراتين ضمن مباريات الدور التمهيدي حيث يلتقي أولا مع سلوفينيا ثم مع هونج كونج.



كان منتخب مصر لتنس الطاولة للرجال قد خسر بصعوبة من نظيره الألماني بنتيجة 2-3 ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة العالم للفرق التى تضم كلا من هونج كونج، السويد، رومانيا، سلوفينيا بالإضافة إلى مصر وألمانيا.



يمثل منتخب مصر للرجال اللاعبون: عمر عصر، محمد البيلى، خالد عصر، أحمد صالح والسيد لاشين.