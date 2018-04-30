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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:39 ص

سفير قبرص بالقاهرة: مصر تقود العالم العربي والمنطقة

خاريس موريتسيس
خاريس موريتسيس
أ ش أ
dostor.org/2149814

أكد سفير قبرص بالقاهرة خاريس موريتسيس أن مصر تقود العالم العربي والمنطقة فهي دولة هامة وصاحبة تاريخ عظيم، كما أكد حرص بلاده علي تطوير علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

ووصف السفير القبرصي العلاقات بين مصر وبلاده بالممتازة وتشمل كافه المجالات، وقال " إن العلاقات ببن الجانبين شهدت تطورا غير مسبوق في السنوات الأخيرة تحت قياده الرئيسين عبد الفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أنستاسياديس".

وأضاف - في تصريحه الذي أدلى به بمناسبة بدء فعاليات "أسبوع إحياء الجذور" الذي يطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه القبرصى نيكوس أناستاسيادس واليونانى بروكوبيس بافلوبولوس بالإسكندرية اليوم - " إن ما نهدف إليه الآن هو تحقيق تقارب الشعوب وتعزيز التعاون من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأكد السفير القبرصي أهمية برنامج العودة إلى الجذور وقال " إنه يمثل نموذجا للتعاون بين الدول الثلاثة مصر وقبرص واليونان "، وأضاف " إن هذه البرنامج يعتبر أفضل رسالة للعالم حول أهمية السلام والاستقرار والتعاون من أجل المستقبل ".

وثمن موريتسيس الخطوات التي تتخذها القيادة المصرية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار، وشدد على أهميه استمرار رسالة السلام التي تحملها مصر في كل وقت ودورها من أجل تحقيق مستقبل أفضل بالمنطقة.

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