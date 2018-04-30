صحيفة أمريكية: واشنطن تريد إثبات أن كوريا الشمالية تفكك برنامجها النووي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على إثبات أن كوريا الشمالية تقوم بالفعل في تفكيك برنامجها النووي.



وذكرت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن كبار المسؤولين الأمريكيين شككوا من تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإغلاق موقع التجارب النووية، قائلين إن تفكيك برنامج الأسلحة الشمالي يجب أن يكون "لا رجعة فيه" ويجب التحقق منه.



وخلال اجتماع القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين الجمعة الماضية، أكد كيم جونج أون على استعداده للتخلي عن أسلحته النووية مقابل ضمان أمني من الولايات المتحدة.



وأضافت الصحيفة أن واشنطن ترغب في إبرام اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي حيث يتحمل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، مسئولية متابعة المواقع النووية.



لكن المحللين حذروا من صعوبة التوصل إلى اتفاق مقبول من قبل بيونج يانج ويؤكد للولايات المتحدة أن كوريا الشمالية تلتزم بتعهداتها.



ونقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قوله إنه يتعين على كوريا الشمالية القيام بشيء مماثل لليبيا، وهو السماح لمراقبي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالدخول إلى مواقعها النووية، مضيفا:" نريد أن نرى دليلا على أنه حقيقي وليس مجرد كلام."



وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات "كيم" خلال قمة الكوريتين بأنه سيبحث إمكانية دعوة خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإثبات إغلاق الموقع، الأمر الذي يساهم في دخول المفتشين الدوليين.



وقالت في ختام تقريرها ان المهمة الدولية تعتمد بشكل كبير على تسهيلات بيونج يانج للجرد النزيه وتوفير الوصول لعمليات التفتيش في الوقت المناسب.