الشرطة الأفغانية: 7 قتلى و20 جريحًا في انفجارين وقعا قرب الاستخبارات

أكد المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزي اليوم الاثنين، مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين حتى الآن في التفجيرين اللذين وقعا في منطقة شاش دارك بالقرب من مقر الاستخبارات الأفغانية.



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن ستانيكزي قوله إن الانفجار الثاني نفذه انتحاري حيث وضع عبوات ناسفة داخل حقيبة كاميرا وفجرها بين الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين تجمعوا في المنطقة لمساعدة ضحايا الانفجار الأول.



وكان الانفجار الأول الذي وقع صباح اليوم قد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل واصابة أربعة آخرين.

