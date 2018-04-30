كوريا الجنوبية توقف الحرب النفسية على جارتها الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن الجيش سيقوم بإزالة مكبرات الصوت المستخدمة في بث الحرب النفسية ضد كوريا الشمالية على امتداد الخط العسكري الفاصل ابتداء من الأول من مايو وذلك كإجراءات لاحقة لبيان بانمونجوم الموقع بين رئيسي الكوريتين في لقاء القمة التاريخي الأخير.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها في بيان إن هذه الإجراءات تأتي كجزء من مساعي الالتزام ببيان بانمونجوم الذي ينص على وقف جميع أعمال الاعتداء بالقرب من الخط العسكري الفاصل بين الكوريتين وإزالة المرافق المستخدمة لذلك مثل بث الدعاية المناوئة عبر مكبرات الصوت أو إرسال منشورات.



وأضاف البيان، " يسعى الجيش لاتخاذ الإجراءات اللاحقة لتنفيذ اتفاقية بانمونجوم مع الاحتفاظ بجاهزية عسكرية قوية".



يشار إلى أن رئيسي الكوريتين اتفقا في بيان مشترك وقعا عليه عقب لقاء قمة تاريخي يوم الجمعة الماضي، على وقف جميع أشكال الاعتداء مثل بث الدعاية المعادية باستخدام مكبرات الصوت وإرسال منشورات، لتحويل المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين إلى منطقة للسلام.