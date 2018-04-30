القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 08:02 ص

«الأرصاد» تُحذر من طقس شديد الحرارة وعاصفة ترابية اليوم

عاصفة ترابية ـ أرشيفية
عاصفة ترابية ـ أرشيفية
dostor.org/2149804

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظل السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، ولكن تنشط على غرب البلاد وشمال الصعيد تصحبها عاصفة مثيرة للرمال والأتربة تمتد إلى القاهرة، محذرة من طقس اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 38

وسط الدلتا 22 37

الإسكندرية 18 31

بلطيم 19 32

مطروح 18 32

السلوم 18 28

سيوة 24 35

بورسعيد 19 27

دمياط 19 27

العريش 15 33

رفح 15 27

الاإسماعيلية 21 38

السويس 24 38

رأس سدر 23 38

نخل 12 35

نويبع 20 35

طابا 18 33

كاترين 16 26

الطور 22 31

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 34

مرسى علم 23 33

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 17 38

أسيوط 20 38

سوهاج 21 39

قنا 22 39

الأقصر 23 40

أسوان 23 40

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 20 39

شلاتين 22 36

أبو رماد 21 34

رأس حدربة 23 33

حلايب 24 33

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