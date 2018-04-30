«جريفيث» يعتزم زيارة صنعاء للتحضير لجولة مفاوضات

يعتزم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث زيارة صنعاء السبت القادم، بعد اعتذار ميليشيات الحوثي الانقلابية عن زيارة سابقة له كانت مقررة السبت الماضي.



وبحسب موقع «عدن الغد»، اليوم الإثنين، فقد رجحت مصادر مقربة من جريفيث أن تستمر زيارته إلى صنعاء ثلاثة أيام يلتقي خلالها قيادات من ميليشيات الحوثي وفرع حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثي.



ولم تبين المصادر ما إذا كان المبعوث الأممي سيزور العاصمة العُمانية مسقط قبل زيارته إلى صنعاء أو بعدها، رغم أن الميليشيات طلبت منه البدء بعقد لقاءات مع رئيس لجنة المفاوضات المقيم هناك محمد عبدالسلام.