القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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05:03 ص

بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدنى
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
حوادث
الإثنين 30/أبريل/2018 - 06:17 ص

فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء

حريق بمخلفات مثلث
حريق بمخلفات مثلث ماسبيرو
dostor.org/2149798

اندلع، منذ قليل، حريق بمخلفات مبانى إزالات مثلث ماسبيرو، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمبنى التلفزيون الذى يبعد 30 مترا عن الحريق.


فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
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