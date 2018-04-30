فيديو وصور.. حريق بـ«مثلث ماسبيرو».. والدفع بـ3 سيارات إطفاء
اندلع، منذ قليل، حريق بمخلفات مبانى إزالات مثلث ماسبيرو، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمبنى التلفزيون الذى يبعد 30 مترا عن الحريق.
اندلع، منذ قليل، حريق بمخلفات مبانى إزالات مثلث ماسبيرو، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمبنى التلفزيون الذى يبعد 30 مترا عن الحريق.
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