مطالبات فى موريتانيا بوقف تهجير النساء للخارج

نظم «الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين» مساء أمس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مسيرتين منفصلتين، في ذكرى تأسيسه.



وطالب ميثاق للحراطين بحسب موقع «صحراء ميديا» الموريتاني، اليوم الإثنين، خلال المسيرتين، بوقف ما سماه «المتاجرة بالنساء الحرطانيات في الخارج»، واصفا إرسال العاملات إلى الخارج بـ «المتاجرة بالبشر وهو ما يمس وحدة الشعب الموريتاني» حسب تعبير قادة الميثاق.



ودعا الميثاق خلال المسيرتين اللتين حضرهما عدد من قيادات المعارضة، السلطات الموريتانية، إلى وقف إرسال العاملات إلى الخارج.