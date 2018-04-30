بيونج يانج تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

أصدر البرلمان الكوري الشمالي اليوم الإثنين، مرسومًا يقضي بإعادة التوقيت المحلي نفسه مع كوريا الجنوبية، ابتداء من السبت 5 مايو، وذلك في بادرة حسن نية بعد القمة بين الكوريتين، وفق ما أعلنت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية للأنباء.



وستُقدّم كوريا الشمالية ساعتها ثلاثين دقيقة إلى الأمام للعودة إلى التوقيت المحلي نفسه الذي تعتمده كوريا الجنوبية.



ومنذ العام 2015 لا تتشارك الكوريتان التوقيت نفسه، ذلك أنّ الشمال كان أعلن في شكل مفاجئ وقتذاك أنّ كل الساعات في البلاد سيتم إرجاع عقاربها إلى الوراء ثلاثين دقيقة.



وأوضحت بيونج يانج في ذلك الوقت أنّ قرارها جاء ليضع حدا للتوقيت الذي كان المستعمر الياباني قد فرضه منذ أكثر من قرن ومن أجل الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لتحرير كوريا من سلطة طوكيو.