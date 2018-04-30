القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:57 ص

مطران أورشليم يحتفل باليوبيل الذهبى لوالده القمص تيموثاوس بأسيوط

الأنبا أنطونيوس،
الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى
ماريان رسمى
dostor.org/2149793

احتفلت إيبارشية أسيوط بمرور اليوبيل الذهبى، وهو مرور «50 عامًا» على كهنوتية القمص تيموثاوس شرموخ، وسط حضور كبير من القيادات الكنسية وشعب المنطقة، بكنيسة القديس مار مرقس الرسول مطرانية أبوتيج.

وترأس قداس الاحتفالية الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، الذى أتى من القدس ليشارك الاحتفالية خصيصا لوالده بالجسد القمص تيموثاوس.

وشارك بالحضور والصلاة كلِّ من: «الأنبا أندراوس أسقف أبوتيج وصدفا والغنايم، والقمص تيموثاوس شرموخ، والقس بيشوى كامل، والقس إبرام معتمد، والراهب القس متاؤس الأنطونى، والراهب القس غبريال الأورشليمى»، ولفيف من شمامسة وشعب الكنيسة.

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