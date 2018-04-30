وزير دفاع موريتانيا يطالب بإبعاد الجيش عن السياسة

طالب وزير الدفاع الموريتاني، جالو مامادو باتيا، مساء أمس الأحد، بإبعاد الجيش الموريتاني عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد من حين لآخر، بحسب موقع «صحراء ميديا» الموريتاني.



وقال وزير الدفاع، خلال مؤتمر صحفي للحزب الحاكم بنواكشوط: «إن القوات المسلحة وقوات الأمن تعمل من أجل تأمين البلاد، وحماية المواطن وممتلكاته، ويجب تثمين هذا الدور الذي تقوم به».



وأضاف الوزير الموريتاني، أن جنرالات الجيش مواطنون لهم أتباع وأقارب، يمكنهم التأثير عليهم وتوجيههم للجهة السياسية التي يختارونها دون استغلال وظيفتهم في الجيش، «لكنهم في المقابل لم ينتسبوا لأي حزب سياسي»، حسب تعبيره.